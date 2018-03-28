Новость из США. Новое об убийстве Лесина.

Сайт BuzzFeedNews, который первым опубликовал досье Кристофера Стила на Трампа, сообщил, что Стил предоставил в ФБР секретный отчёт, в котором доказывает, что прежний министр информации и печати России, создатель «Газпром-Медиа», один из основателей телеканала RT Лесин был избит в вашингтонском отеле людьми, посланными для этой цели российским олигархом, близким к Путину, и умер в результате нанесённых побоев. Стил считает, что Лесина собирались запугать, а не убивать, но «перестарались».

Официальное расследование, продолжавшееся больше года, заключило, что Лесин умер в результате несчастного случая, упав и ударившись.

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Никто из представителей американских спецслужб, с которыми разговаривали журналисты BuzzFeedNews, не верят в официальную версию. Лесин приехал в США для того, чтобы чем-то важным поделиться с американскими спецслужбами. Что характерно, номер в вашингтонской гостинице, в котором был найден мертвым Лесин, был забронирован и оплачивался американским министерством юстиции.

Кристофер Стил составил свой отчёт о гибели Лесина на основании информации, полученной от своих московских источников.

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