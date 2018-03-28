Антитеррористическая операция и Операция объединенных сил на Донбассе будут проходить параллельно, до указа Президента Украины об отмене АТО. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает

"Сейчас АТО будет проходить параллельно с будущей Операцией объединенных сил. Решение об окончании Антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа о завершении АТО. Сейчас пока такого указа нет. Сейчас идет формирование Объединенных сил", - отметил Гуцуляк.

Как сообщал 24 февраля 2018 года закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу. Согласно закону, формат антитеррористической операции на Донбассе меняется на операцию Объединенных сил, которую должно возглавить военное руководство.

Напомним, в марте Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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