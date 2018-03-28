|Ахметов потерял дорогие апартаменты в Лондоне, - СМИ
|28.03.2018 14:33
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Ринат Ахметов лишился квартиры в ЛондонеПосле решения о замораживании активов украинского бизнесмена Рината Ахметова оказалось, что апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные им за рекордные 136 млн фунтов стерлингов, формально уже ему не принадлежат.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщают информированные источники Deutsche Welle.
При этом, в СКМ изданию не прокомментировали эту информацию.
Напомним, что 27 декабря Окружной суд Никосии принял заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму $ 820 млн по делу Укртелекома в рамках иска компании Raga Establishment.
Raga подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу Укртелеком. Raga в 2013 году продала Укртелеком Ахметову за $ 860 млн, но бизнесмен якобы внес только $ 100 млн аванса и прекратил платежи.
30 марта суд на Кипре рассмотрит апелляцию холдинга СКМ Ахметова решения о замораживании активов.
Оппоненты в судах обвиняют олигарха в том, что с самого начала судебных споров по Укртелекома с 2016 года холдинг СКМ переоформлял активы так, чтобы вывести их из-под под угрозы конфискации за долги.
В то же время, менеджеры Ахметова заявляют о "обычную реструктуризацию" внутри холдинга.
Окончательно вопрос долгов Ахметова решится 23 апреля, когда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу о долгах за Укртелеком.
Источник DW в холдинг СКМ сообщил, что в настоящее время защита Ахметова проводит собственное расследование сделок, которые предшествовали покупке им Укртелекома, чтобы представить их суду в Лондоне.
Одна из версий, которую ранее озвучивали украинские СМИ: телекоммуникационным гигантом через оффшоры владела целая группа лиц из ближайшего из окружения украинского экс-президента Виктора Януковича.
Показания, данные сторонами на суде в Лондоне, указывают на участие Януковича и его окружения в тайных договоренностях относительно Укртелекома. Некоторые факты, связанные с перепродажей Укртелекома, могут только усилить подозрения в финансовых интересах окружения экс-президента в этих соглашениях.