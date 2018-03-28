Около 1 тыс. медицинских учреждений уже подключены к eHealth

Около 1 тыс. медицинских учреждений зарегистрированы в системе электронного здравоохранения (eHealth) по состоянию на середину дня среды, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Уже довольно много учреждений здравоохранения зарегистрированы в системе. На середину дня среды это 928 медучреждений", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По данным Минздрава, в настоящее время в Украине 1232 медицинских учреждений первичного звена без учета амбулаторий.

П.Ковтонюк также сообщил, что все медицинские учреждения первичного звена в Киеве готовы к подписанию деклараций с пациентами.

"Вчера мы проводили совещание с киевскими медицинскими учреждениями, все они заявляют о готовности с первой недели апреля к подписанию деклараций", - сказал он.

При этом заместитель министра здравоохранения отметил, что для Минздрава "важно не спешить".

"Главное не скорость, а качество выбора врача. Мы говорим учреждениям, что они должны быть качественно готовы к приему деклараций. Процесс выбора врача начинается со 2 апреля и не заканчивается, следовательно не нужно убегать и занимать очереди. Но мы не рекомендуем откладывать подписание декларации", - сказал он.

П.Ковтонюк также отметил, что медицинские учреждения первичного звена довольно активно проходят процесс автономизации.

"Процесс автономизации нужно пройти для того, чтобы летом начать получать средства от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), потому что только автономизированные медицинские учреждения, которые имеют статус коммунального или государственного некоммерческого предприятия, имеют возможность заключать договор на предоставление услуг с НСЗУ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в октябре 2017 года парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который внедряет принцип финансирования "деньги за пациентом".

Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и выполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий в рамках реализации медицинской реформы, было принято правительством 27 декабря 2017 года.

Медреформа предусматривает, что терапевт может обслуживать до 2 тыс. пациентов, семейный врач - 1,8 тыс., педиатр - 900.