Некоторые офицеры службы внешней разведки обеспечивали безопасность российских дипломатических ведомств за рубежом, отметил глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Нарышкин заявил, что некоторые высланные российские дипломаты были представлены в странах как струдники службы внешней разведки РФ Фото: EPA Нарышкин заявил, что эти офицеры обеспечивали безопасность российских дипломатических ведомств за рубежом.Кроме этого, по его словам, между высланных дипломатов были и лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники службы внешней разведки. Эти люди, как заявил Нарышкин, "обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали более 20 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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