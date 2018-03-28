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В России во время проверки пожарной безопасности загорелся автобус с журналистами
28.03.2018 14:41
В России во время проверки пожарной безопасности загорелся автобус с журналистами
Возгорание сразу ликвидировали, а людей эвакуировали
В автобусе Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимирской области России, в котором находились журналисты, приглашенные для освещения проверок соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах, произошло возгорание.
В России во время проверки пожарной безопасности загорелся автобус с журналистами Фото: скриншот

"В автобусе произошло возгорание во время движения. Его (возгорание, ред.) Сразу ликвидировали, людей эвакуировали, все живы и здоровы" , - уточнила руководитель пресс-службы МЧС во Владимирской области Екатерина Шулаева, сообщает ТАСС .

В момент возгорания в автобусе находились 12 человек: представители пресс-службы и СМИ.

Итоги проверки ТЦ, а также причины возгорания ПАЗ будут известны позже.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная  причина пожара в ТЦ в Кемерово  связана с замыканием электропроводки.

Добавим, что жители российского Кемерова  вышли на митинг к зданию областной администрации  с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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