Возгорание сразу ликвидировали, а людей эвакуировали

"В автобусе произошло возгорание во время движения. Его (возгорание, ред.) Сразу ликвидировали, людей эвакуировали, все живы и здоровы" , - уточнила руководитель пресс-службы МЧС во Владимирской области Екатерина Шулаева, сообщает ТАСС .

В момент возгорания в автобусе находились 12 человек: представители пресс-службы и СМИ.

Итоги проверки ТЦ, а также причины возгорания ПАЗ будут известны позже.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.