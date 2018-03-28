|Стало відомо, коли Джамала з"явиться на публіці після пологів
|28.03.2018 14:42
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Відома співачка Джамала напередодні вперше стала мамою - зірка народила сина, про що повідомила у своєму Інстаграмі. У шанувальників одразу ж виникло питання - коли вони побачать і малюка, і щасливу матусю, адже ще раніше Джамала говорила, що у декрет не збирається.
Скоріше за все, повідомляють ЗМІ, Джамала з'явиться на публіці аж 15 квітня - саме тоді на телеканалі 1+1 стартують прямі ефіри "Голосу країни-8", а співачка встигне привести себе у форму та повернутися з новонародженим малюком додому.
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