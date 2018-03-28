Корчак уволена: Мангул избран новым главой НАПК



Новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал Александр Мангул. Как передает передает информационное агентство УНИАН, такое решение было принято на внеочередном заседании НАПК. Кроме того, участники заседания заместителем председателя НАПК избрали Станислава Патюка. Напомним, в декабре 2017 года конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов агентства полностью укомплектовала его штат. К тогдашнему председателю НАПК Наталье Корчак, а также Александру Скопичу и Александру Серегину присоединились председатель Мелитопольской райгосадминистрации Мангул и прежний работник Донецкой прокуратуры, а позже помощник адвоката Патюк. 17 января Кабинет министров назначил Патюка и Мангула членами НАПК. Сегодня, 28 марта, истек срок полномочий Корчак на посту главы агентства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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