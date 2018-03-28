Один из членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул был избран руководителем ведомства. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства.

Мангул будет оставаться в должности в течение двух лет.

Наталья Корчак, которая ранее била председателем НАПКа, поблагодарила всех, кто вместе с ней прошел нелегкий путь становления агентства. Она отметила, что за годы ее руководства была сформирована антикоррупционная политика, государственное финансирование партий, запустился список электронных деклараций, а также к запуску подготовили список коррупционеров.

Также она отметила, что НАПК подготовило и передало в Кабинет министров проект антикоррупционной стратегии на следующие три года.

Как сообщал svodka.net, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не намерена оставаться в должности после 28 марта 2018 года, то есть после истечения срока ее полномочий.

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