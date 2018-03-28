С начала войны на Донбассе 242 ребенка были убиты российским агрессором. Об этом во время встречи с участниками Всеукраинской акции "Дети объединяют Украину" заявил Президент Украины Петр Порошенко, со ссылкой на пресс-службу АП передает

"С начала агрессии РФ против Украины 242 ребенка были убиты российским агрессором начиная с 2014 года", - заявил П.Порошенко

Он также добавил, что во время нападения на гражданское население в Сирии погибло 147 детей, большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово.

"И я хочу выразить искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень не справедливо, когда дети уходят из жизни", - сказал глава государства.

Напомним, правительство поручило Министерству внутренних дел и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с другими органами власти начать масштабную проверку мест массового пребывания людей.

Как сообщал на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружили 64 тела, опознаны 15 погибших.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира