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«Водки нет, скучать не будем»: в Киеве активисты «провожают» российских дипломатов (фото)
28.03.2018 14:50
«Водки нет, тосковать не будем»: в Киеве активисты «провожают» российских дипломатов (фото)

В среду, 28 марта, выдворенные из Украины российские дипломаты летят в Минск.

По информации ТСН, 13 российских дипломатов должны вылететь из аэропорта «Жуляны» после обеда.

По некоторым данным, часть группы уже прошла регистрацию, остальные еще находятся в посольстве.

Под посольством дипломатов «провожают» около десятка активистов. Они держат плакаты с текстом «Скучать не будем», «Водки нет, идите домой» и другие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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