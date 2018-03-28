В среду, 28 марта, выдворенные из Украины российские дипломаты летят в Минск.

По информации ТСН, 13 российских дипломатов должны вылететь из аэропорта «Жуляны» после обеда.

По некоторым данным, часть группы уже прошла регистрацию, остальные еще находятся в посольстве.

Под посольством дипломатов «провожают» около десятка активистов. Они держат плакаты с текстом «Скучать не будем», «Водки нет, идите домой» и другие.

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