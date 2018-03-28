|«Водки нет, скучать не будем»: в Киеве активисты «провожают» российских дипломатов (фото)
|28.03.2018 14:50
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В среду, 28 марта, выдворенные из Украины российские дипломаты летят в Минск.
По информации ТСН, 13 российских дипломатов должны вылететь из аэропорта «Жуляны» после обеда.
По некоторым данным, часть группы уже прошла регистрацию, остальные еще находятся в посольстве.
Под посольством дипломатов «провожают» около десятка активистов. Они держат плакаты с текстом «Скучать не будем», «Водки нет, идите домой» и другие.
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