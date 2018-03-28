Unipec и Shell подписали 1-й договор, привязанный к нефтяному фьючерсу шанхайской биржи

Китайский нефтетрейдер Unipec и англо-голландская Royal Dutch Shell Plc подписали первый в мире договор на поставку нефти с привязкой по цене к фьючерсу в юанях, торги которым проводятся в Шанхае.

Unipec - трейдинговое подразделение крупнейшей в Китае нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec).

Как говорится в пресс-релизе Sinopec, базирующаяся в Гонконге Unipec Asia будет закупать у Shell ближневосточную нефть. Поставки начнутся в сентябре. Контракт рассчитан на один год.

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Ранее на этой неделе информированные источники агентства Bloomberg сообщали, что Shell будет поставлять китайцам иракскую нефть из провинции Киркук.

Торги фьючерсами на нефть в юанях стартовали на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник, ближайшим по сроку из них как раз является сентябрьский. Как отмечают аналитики, динамика контрактов INE ближе только к ценам на нефть DME Oman. В среду нефть с поставкой в сентябре на INE подешевела до 410 юаней (чуть более $65) за баррель.

В среду шанхайская биржа объявила, что для проведения операций с этими контрактами на 28 марта зарегистрированы около 20 тыс. счетов. По словам представителя биржи Джоанны Сюй, 25% из них принадлежат различным организациями, между которых больше только инвестфондов, остальные - розничным инвесторам. В число зарегистрировавшихся входят 23 иностранных брокера со штаб-квартирами в Гонконге, Сингапуре и Великобритании.