Советский и российский актер театра и кино, певец, автор песен, Народный актер Российской Федерации Олег Анофриев умер на территории страны в среду, 28 марта. О трагическом событии сообщил его друг, известный телеведущий и актер Александр Олешко, написав на собственной странице в соцсети Instagram.

"Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш плут, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное..." - говорится в сообщении ведущего.

Стоит отметить, что наибольшую славу Анофриев получил после исполнения роли в фильмах "Алые паруса", "Кот в мешке", "Первый рейс", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Нежданно-негаданно".

Помимо этого, голос Анофриева звучал в мультипликационных фильмах "Бременские музыканты", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Очень синяя борода" и "Где обедал воробей?".

Как сообщал svodka.net, 26 марта, в Москве умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди . Его госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он начал жаловаться на слабость и боли в области сердца и прохожий вызвал ему скорую. Спасти его жизнь медикам не удалось.

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