прежний председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак уверяет, что члены НАПК не получали премий с конца 2016 года. Об этом она сообщила сегодня журналистам в Киеве после избрания нового главы агентства, передает корреспондент

"Не было премий в 200 тіысяч... Члены агентства начиная с конца 2016 года не получали премий. Я их не выписывала", - сказала Корчак.

Она отметила, что НАПК проверяла Счетная палата и не нашла нарушений.

Как сообщал новым председателем НАПК в среду 28 марта был избран член агентства Александр Мангул. Его заместителем стал Станислав Патюк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира