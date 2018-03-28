Сейчас продолжается формирование объединенных сил, которые будут
проводить операцию на Донбассе, отметил спикер Минобороны Украины
по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. АТО на
Донбассе началась в 2014 году Фото: EPA "Пока АТО будет идти
параллельно с предстоящей операцией объединенных сил. Решение об
окончании АТО будет принято сразу же после подписания президентом
Украины Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа
нет", – отметил он.Гуцуляк отметил, что продолжается
формирование объединенных сил.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 января
Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики
по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно
оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях",
который Верховная Рада приняла 18 января 2018
года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на
Донбассе изменили на операцию Объединенных сил. 16 марта
Порошенко назначил 47-летнего генерал-лейтенанта Сергея Наева
командующим ОС. В Службе безопасности Украины заявляли, что
АТО на Донбассе будет продолжаться до восстановления
государственных границ Украины.
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