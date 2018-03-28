Сейчас продолжается формирование объединенных сил, которые будут проводить операцию на Донбассе, отметил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. АТО на Донбассе началась в 2014 году Фото: EPA "Пока АТО будет идти параллельно с предстоящей операцией объединенных сил. Решение об окончании АТО будет принято сразу же после подписания президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет", – отметил он.Гуцуляк отметил, что продолжается формирование объединенных сил.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 января Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе изменили на операцию Объединенных сил. 16 марта Порошенко назначил 47-летнего генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим ОС. В Службе безопасности Украины заявляли, что АТО на Донбассе будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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