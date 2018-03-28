|Суд арестовал на два месяца арендаторку ТЦ в Кемерово
|28.03.2018 14:57
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По уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания привлечено к расследованиюЗаводской районный суд Кемерова арестовал сроком на 2 месяца управляющую торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где произошел пожар, Надежду Судденок.
Фото: ТАСС
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и выбрать Судденок мера пресечения в виде заключения под стражей до 25 мая", -сказал судья Дмитрий Шандрова, сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что по уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания привлечено к расследованию.
Вчера суд продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александра Никитина и Игоря Полозиненка - сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.
МЧС России заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести.
Ранее, в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", заявилялы, что к ним поступила информация о 85 человек, которые предположительно пропали без вести.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.
Напомним, сегодня жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.
25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.