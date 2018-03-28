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Суд арестовал на два месяца арендаторку ТЦ в Кемерово
28.03.2018 14:57
Суд арестовал на два месяца арендаторку ТЦ в Кемерово
По уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания привлечено к расследованию
Заводской районный суд Кемерова арестовал сроком на 2 месяца управляющую торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где произошел пожар, Надежду Судденок.
Суд арестовал на два месяца арендаторку ТЦ в Кемерово Фото: ТАСС

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и выбрать Судденок мера пресечения в виде заключения под стражей до 25 мая", -сказал судья Дмитрий Шандрова, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что по уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания привлечено к расследованию.

Вчера суд продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александра Никитина и Игоря Полозиненка - сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

МЧС России заявило о  64 погибших и отсутствие пропавших без вести.

Ранее, в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", заявилялы, что к ним поступила информация о  85 человек, которые предположительно пропали без вести.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная  причина пожара в ТЦ в Кемерово  связана с замыканием электропроводки.

Напомним, сегодня жители российского Кемерова  вышли на митинг к зданию областной администрации  с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.

25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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