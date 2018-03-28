По уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания привлечено к расследованию

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и выбрать Судденок мера пресечения в виде заключения под стражей до 25 мая", - сказал судья Дмитрий Шандрова, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что по уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания привлечено к расследованию.

Вчера суд продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александра Никитина и Игоря Полозиненка - сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

МЧС России заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести.

Ранее, в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", заявилялы, что к ним поступила информация о 85 человек, которые предположительно пропали без вести.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.

Напомним, сегодня жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.