Не имеет значения, насколько у вас спокойный и уравновешенный характер, потому что вы все равно когда-нибудь разозлитесь, сообщает со ссылкой на

Существует много видов злости и столько же способов ее выразить. Но ваш способ проявления гнева является сугубо индивидуальной чертой или же как-то связан со знаком Зодиака, под которым вы родились.

Овен (21 марта-19 апреля): вызывает раздражение

Овны считаются самым молодым знаком Зодиака, а потому склонны выплескивать свой гнев, не обращая внимания на то, как это может повлиять на окружающих. Они не станут украшать свои чувства, если в этот момент их переполняет злость на вас. Поэтому держите ухо востро. Пламя ярости Овнов легко вспыхивает и так же быстро затухает, если человек, ставший ее причиной, игнорирует их и сохраняет самообладание.

Телец (20 апреля-20 мая): накапливает злость, а потом взрывается

Когда Тельцы начинают на вас сердиться, сначала они будут давать вам легкие намеки, оставаясь тихими и спокойными, а затем, словно вулкан, начнут выбрасывать потоки гнева, разрушая все на своем пути. Рожденные под этим знаком легко выходят из себя, и когда это происходит, Тельцы начинают бросаться вещами и полностью выпускают пар на обидчика. Вряд ли вам захочется оказаться на их линии огня.

Близнецы (21 мая-20 июня): много болтают

Близнецы обожают говорить, следовательно их желание кричать в порыве злости вполне закономерно. Они бросаются саркастическими и редкими высказываниями, но очень плохими словами. Но поскольку у Близнецов есть как темная, так и хорошая сторона, то крик - далеко не единственный их способ выразить свою злость. Они могут быть холодными, расчетливыми и буквально ранить ваше сердце своими язвительными замечаниями.

Рак (21 июня-22 июля): чувствует целый букет эмоций

Если Рака разозлить, то он сначала обижается, а затем (если никто не "купился") переходит на пассивно-агрессивное поведение, и в конечном итоге скрывается в своем панцире. Будьте осторожны: даже несмотря на то, что Рак скрылся, не стоит думать, что его можно игнорировать - это именно то время, когда нужно показать ему всю свою любовь и доброту.

Лев (23 июля-22 августа): рычит как настоящий царь зверей

Когда Лев злится, он выходит за рамки и выпускает на волю всю свою ярость. Он рычит, и чем громче это рычание, тем лучше Лев себя чувствует. Оскорбительная речь это их главный способ задеть противника. Когда они злятся, то думают только о себе, а не о том, что их вспышка гнева делает с окружающими. Гордые львы способны простить вас за причиненный образа или боль, но сами никогда не станут извиняться за свое поведение.Дева (23 августа-22 сентября): плавание в собственных чувствах

Дева (23 августа-22 сентября): плавание в собственных чувствах

От проявления гнева Девам становится не по себе, следовательно они пытаются удерживать злость в себе до тех пор, пока не выплеснули ее на что-то неважное. Внутренняя злость Девы часто приводит к нарушениям пищеварения и других заболеваний. Она видит, что ее понимают неправильно, и когда ее гнев все же выйдет наружу, то поставит всех в запутанное и затруднительное положение. Как правило, нервный срыв у таких людей вызван не какой-то мгновенной причиной, а тем, что произошло в далеком прошлом. Поэтому, Девы, если вы сможете хотя на минуту отвлечься от своих слез и хлопанье дверью, то увидите, что ни вы, ни ваше поведение ни на кого не действуют.

Весы (23 сентября-22 октября): скрытое кипения

Что в этом мире Весы ненавидят больше, чем конфликты? Ничего. Эти люди предпочитают не демонстрировать свой гнев, считая его неуместным проявлением эмоций, который не вписывается в их привлекательный образ. Несмотря на то, что Весы стараются быть выше злости, все же иногда они могут сдержаться и выходят из себя. Если такое случается, то они уверены, что проявление их чувств на тот момент было единственным возможным выходом из ситуации. А Весы могут оправдать абсолютно все.

Скорпион (23 октября-21 ноября): источник эмоционального хаоса

Рассердить Скорпиона - дело не из простых, но если вам удалось это сделать - бегите! Их испепеляющий взгляд вызывает мурашки по коже, их речь полна сарказма и плохих выражений. Они не относятся к людям, способных простить и забыть, и уж тем более не станут вести себя так, словно ничего не произошло. Остерегайтесь взбешенного Скорпиона, так как эмоциональные разрушения от гнева вряд ли вам понравятся.

Стрелец (22 ноября-21 декабря): огненный шар

Стрельцы - это знак огня, объясняет их мгновенную горячность. В моменты злости эти личности не скупились на слова, что, однако, не делает их менее болезненными. Если вы огорчит Стрельца, он не станет вычеркивать вас из списка своих друзей в социальных сетях, ни в реальной жизни. Лучший способ справиться с разгневанным Стрельцом - отвести его в сторону, потому что он склонен заходить так далеко, что в итоге может забыть, что его так разозлило.

Козерог (22 декабря-19 января): крушить и рвать

Козероги злятся очень сильно, но не проявляют своих эмоций, пока их терпению не придет конец. В приступе гнева эти лица склонны крушить все вокруг, и будут очень жестоко

критиковать противника. Козерог открыто говорит, что вы его разочаровали, но ни за что не признается, что вывели его из себя. Когда он взрывается от злости, то совсем на себя не похож и валит окружающих в шок.

Водолей (20 января-18 февраля): отключение от реальности

Чаще только Водолеи довольно уравновешены, и на то, чтобы вывести их из себя, придется потратить немало усилий. Первая линия обороны рассерженного Водолея - ограничить общение с обидчиком, завести автомобиль и ездить по округе, пока ему не станет легче. Представители данного созвездия стараются не обращать внимания на возбудитель гнева в надежде, что они им удастся сохранить самообладание. Если это у них не получается, Водолеи буквально взорваться от злости и в конечном итоге теряют терпение. И хотя они могут спустить на тормозах все свои негативные эмоции, им все же может понадобиться некоторое время, прежде чем снова заговорить с объектом своей злости.

Рыбы (19 февраля-март): аттракцион эмоций

Рыб все время переполняют чувства, и это очень хорошо, потому что они не очень часто выходят из себя. Но когда Рыба злится, она страшная в своем гневе, хотя и выливает всю злость исключительно на себя. В пику гнева эти лица могут быть жестокими, приводить к саморазрушению, а их яркие фантазии полны драматизма. И как только злость стихнет, Рыбам понадобится некоторое время на то, чтобы залечить свои душевные раны.

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