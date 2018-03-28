Имя Лаврентия Берии вселяло страх в советских граждан, но его жену считали самой красивой кремлевской женой. Нина Берия была яркой брюнеткой со жгучими глазами, по ней сходили сума многие мужчины. Однако Нина не разводила романы на стороне и всегда оставалось верной мужу, даже после того, как его не стало.

Нина не была репрессирована, как многие из ее окружения – жены Молотова, Калинина, Буденного, Поскребышева сидели в лагерях, когда их мужья были в фаворе и правили страной. Только жену Калинина выпустили в 1946, прямо перед кончиной "Всесоюзного старосты" , тем самым исполнив последнее желание старика.

После ареста мужа

После ареста Лаврентия Берии. Нина с сыном больше года провели в одиночных камерах – она на Лубянке, Серго в Лефортовской тюрьме. Для Нины подготовили даже спектакль с расстрелом сына, что бы выведать из неё нужную информацию

По истечении шестнадцати месяцев заключения Нину с сыном освободили и выслали в Свердловск, там Серго устроился на работу старшим инженером, но он и его мать находились под постоянным наблюдением. По истечении срока ссылки разрешили жить в любом городе, кроме Москвы. После ссылки Нина отправилась в свой родной Мартвили в Грузии, но, увы, там ей оказались не рады: вскоре из Кутаиси приехали два сотрудника органов и в добровольно-принудительном порядке отправили обратно в Россию. Нина с Серго поселились в Киеве.

Нина Берия о муже

За несколько месяцев до смерти Нина Теймуразовна дала интервью, в котором полностью оправдывала мужа. Она утверждала, что Лаврентий Павлович не был причастен к массовым репрессиям, так как в Москву они переехали лишь 1938 году, а самые главные репрессии были проведены в 1936-1937 годах Николаем Ежовым.

Уже в наши дни стало известно, что Берия, выпустил из заключения многих, арестованных его предшественниками. По словам жены в жизни Берия был тихим, спокойным, сдержанным человеком, любил жену, сына и внуков, старался каждую свободную минуту проводить дома с семьёй. Нина уверяла, что ее мужа убили «без суда и следствия» и что на самом деле Берия и другие соратники Сталина служили «высоким целям» и были попросту преданы. Как показывает история так оно и было.

Нина прожила очень долгую жизнь и умерла уже в 90-х. О ней говоярт, что это была необыкновенно добрая, умная, изящная женщина с потрясающим вкусом и чувством стиля.

Серго Берия написал книгу в которой он во всем оправдывал своего отца. Был очень умным скромным и интеллигентным человеком.

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