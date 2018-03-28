Принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на $621 млн не касается полка спецназначения Национальной гвардии «Азов». Об этом пишет американское издание The Hill.

«Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды», — отмечает издание.

Также подчеркивается, что в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет в отношении «Азова» в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась с законопроекта перед голосованием.

«Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму $1,3 млрд предусматривает, что «никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону «Азов», — говорится в статье.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Следует отметить, что американское издание называет формирование батальоном «Азов», хотя оно уже изменило название, преобразовавшись в отдельный отряд специального назначения Нацгвардии «Азов». Отряд входит в состав военной части 3057 Национальной гвардии.

«Белое доминирование» и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют права на существование в нашем мире. Мне очень приятно, что недавно принятый закон запрещает США предоставлять вооружение и помощь в обучении украинскому неонацистскому батальону «Азов», — заявил в комментарии The Hill республиканец Рохит Хана, известный критик предоставления военной помощи Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира