В Кремле обещают предоставить своевременный ответ на решение ряда стран мира о выдворении российских дипломатов. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает

“Ожидать (ответа Москвы на высылку российских дипломатов — ред.) стоит. Ожидать стоит кстати. Все будет сделано таким образом, чтобы это соответствовало интересам Российской Федерации”, — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в дальнейшем сопровождать отношения России и стран, которые выслали дипломатов, отрицательный бэкграунд, Песков ответил, что “Россия остается открытой для взаимодействия со всеми странами”.

“Россия не может это делать без взаимности и готова это делать на основе взаимной выгоды, в этом случае — там, где это отвечает нашим интересам, и взаимного уважения интересов. Там, где эти основные элементы будут совпадать, там будет продолжаться развитие отношений. Россия к этому готова”, — добавил он.

Напомним, 26 марта ряд стран мира сообщили, что высылают российских дипломатов.

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