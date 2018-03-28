В августе 2017 года Деян Берич уже «козырял» ранением. Тогда пуля попала в ногу.

В зоне АТО на Донбассе подстрелили известного наемника «ДНР» из Сербии Деяна Берича, информирует svodka.net.

«Всем привет от Деки. Пока он в местах, где интернет не «живет». Немного вчера повредили на нем «броник»,но с ним все ок. Несколько дней будет отсыпаться», — написал на своей странице «Вконтакте» помощник террористов Алексей Гальцев.

В августе 2017 года Деян Берич уже «козырял» ранением. Тогда пуля попала в ногу.

28 марта СМИ узнали о гибели на Донбассе украинского волонтера. Его убил снайпер во время запуска дрона.

Читайте: Новости Украины: Россия превратила Донбасс на испытательный полигон для новейшего вооружения, - мнение

Сводка.нет - Новости Украины и Мира