По словам адвоката удерживаемого в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марка Фейгина, с 24 апреля сторона защиты в суде перейдет к представлению доказательств. Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве Фото: Mark Feygin / Twitter "В процессе по Сущенко объявлен перерыв до 23 апреля 2018 года. С 24 апреля сторона защиты перейдет к представлению доказательств", – сообщил адвокат. В процессе по Сущенко объявлен перерыв до 23 апреля 2018 года. С 24 апреля сторона защиты перейдёт к представлению доказательств. — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 марта 2018 г. Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.27 марта начались предварительные слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал. Суд продлил ему арест на полгода. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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