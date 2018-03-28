В Ryanair обещают еще больше рейсов в Украину

"Я бы лучше сравнил наши переговоры с романом влюбленных: познакомились, влюбились, ухаживаем, флиртуем, танцуем, иногда ссоримся и даже подраться можем, но в результате помирились и поженились. И выигрывают обе стороны - здесь нет проигравших. Когда люди создают счастливую семью, у них много детей - вот и у нас сейчас их уже 15 - пятнадцать наших направлений. Но это только начало - будет еще больше " , - сказал О'Лири в интервью ЦТС .

По его словам, Президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Емельян способствовали приходу лоукостера в Украине.

"Вмешательство в переговоры главы государства - исключительный случай, у нас такого еще не было. Очень хорошо, что в переговоры вмешался Президент Порошенко, который предоставил должное влияние на стороны, помог установить приоритеты и создал нужную атмосферу переговоров. Как известно, в прошлом году МАУ подала на нас в суд, и так пробовала остановить наш приход, но проиграла все суды ", - добавил глава Ryanаиr.