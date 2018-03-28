Украинские ТРЦ массово проверят, так как они относятся к объектам с высокой степенью риска, сообщает со ссылкой на .

предоставил дозволение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям испытывать объекты и предприятия с высокой степенью риска, в том числе торгово-развлекательные центры и учебные заведения.

«Следовательно, ГСЧС Украины и ее территориальным органам Правительство дало зеленый свет в части осуществления государственного надзора (контроля) в отношении учреждений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования, специализированного образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска (в том числе объектов топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объектов повышенной опасности, химически опасных объектов и объектов высотного строительства)», — говорится в сообщении Украины.

Отмечается, что действие соответствующего постановления распространяется и на такие объекты, как торгово-развлекательные центры, а также другие объекты с массовым пребыванием людей, которые являются субъектами хозяйствования с высокой степенью риска.















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