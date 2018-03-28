Пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получил ранение во время работ по разминированию в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

"В среду 28 марта в 13:20 близко Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, в результате взрыва неизвестного предмета получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Красноперов Анатолий Николаевич", - говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в больницу Авдеевки. У него перелом двух пальцев правой руки и контузия. Сейчас состояние спасателя стабильное.

Как сообщал с начала проведения антитеррористической операции украинские саперы обнаружили и обезвредили около 185,6 тыс. взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской областях.

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