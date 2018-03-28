Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что активисты готовы уничтожить телеканал ZIK, если его купит политик Виктор Медведчук. Активисты принесли к зданию телеканала шины Скриншот: Всесвітньо-Броварське Телебачення / Facebook Он утверждает, что недавно Медведчук выкупил телеканал NewsOne у внефракционного нардепа Евгения Мураева и завершает переговоры по покупке канала "112 Украина"."Также Медведчук собрался купить ZIK. Увеличение (количества. – ) ватных спикеров на ZIK этим и объясняется. Сейчас активисты "Братства" начали круглосуточное пикетирование ZIK с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады", – написал Корчинский. https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/1656727281059464 На видеозаписи, размещенной на странице "Всесвітньо-Броварське Телебачення" в Facebook, видно, что у здания телеканала собралось несколько десятков людей. Они держат плакаты с надписями "ZIK должен принадлежать Украине", "Не продавайте Украину", "Пресса должна принадлежать Украине" и другими. Люди скандируют "Украина без Медведчука".Активисты также принесли к зданию телеканала шины. https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/387597661704520/ Генеральный продюсер ZIK Наталья Влащенко в комментарии "Стране" опровергла подготовку телеканала к продаже Медведчуку. Она отметила, что в случае блокады ZIK будет бороться.Издание пишет со ссылкой на источники на телевизионном рынке, что в последний месяц представители министра иностранных дел Арсена Авакова якобы предлагали бизнесмену Петру Дыминскому продать канал в обмен на закрытые уголовных дел против него. Отмечается, что стороны не смогли договориться.21 марта телеканал ZIK сделал заявление, что на СМИ готовится силовая нападение, подготовленная в Администрации Президента Украины. Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что правоохранители не будут охранять телеканал. По его словам, "Национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП".27 марта "Национальные дружины" сообщили, что берут телеканал ZIK под охрану.В декабре 2017 года на телеканале заявили, что к тогдашнему владельцу ZIK Дыминскому обращались от имени Администрации Президента, чтобы тот передал канал "в управление на три года".Нардеп от БПП Иван Винник 22 января 2018 года покинул прямой эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике. Парламентарий возмутился, что в годовщину первых убийств на Майдане в программе "HARD з Влащенко" выступал "один из архитекторов коррупционных схем" бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.24 января ведущая телеканала ZIK Наташа Влащенко заявила, что народный депутат от "Народного фронта" угрожал ей и требовал не брать интервью у бывшего заместителя главы Администрации Президента Портнова.По делу о ДТП Дыминский арестован заочно. 22 марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания исключил его из числа бенефициарных собственников телеканала ZIK. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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