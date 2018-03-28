|Трамп говорит, что ждет встречи с Ким Чен Ином
|28.03.2018 15:13
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Американский руководитель ожидает от северокорейского "правильных" шаговПрезидент США Дональд Трамп верит в денуклеаризации КНДР во время правления Ким Чен Ина и ждет встречи с северокорейским лидером.
Фото: ap.org
Об этом американский президент написал в своем Twitter.
"В течение многих лет и многих администраций все говорили, что для мира и денуклеаризации Корейского полуострова не было даже маленькой возможности.
Теперь есть хороший шанс, что Ким Чен Ин сделает то, что является правильным для его народа и для человечества. Жду нашей встречи! " , - написал Трамп.
Ранее Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ина провести прямые переговоры .
Напомним, Швеция готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ином.
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