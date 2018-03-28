Американский руководитель ожидает от северокорейского "правильных" шагов

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"В течение многих лет и многих администраций все говорили, что для мира и денуклеаризации Корейского полуострова не было даже маленькой возможности.

Теперь есть хороший шанс, что Ким Чен Ин сделает то, что является правильным для его народа и для человечества. Жду нашей встречи! " , - написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ина провести прямые переговоры .