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Трамп говорит, что ждет встречи с Ким Чен Ином
28.03.2018 15:13
Трамп говорит, что ждет встречи с Ким Чен Ином
Американский руководитель ожидает от северокорейского "правильных" шагов
Президент США Дональд Трамп верит в денуклеаризации КНДР во время правления Ким Чен Ина и ждет встречи с северокорейским лидером.
Трамп говорит, что ждет встречи с Ким Чен Ином Фото: ap.org

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"В течение многих лет и многих администраций все говорили, что для мира и денуклеаризации Корейского полуострова не было даже маленькой возможности.

Теперь есть хороший шанс, что Ким Чен Ин сделает то, что является правильным для его народа и для человечества. Жду нашей встречи! " , - написал Трамп.

Ранее  Дональд Трамп  принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ина провести прямые переговоры .

Напомним,  Швеция готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ином.

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