В произошем в Кемерове пожаре в ТРЦ погиб почти целый класс детей - ребят привезли на экскурсию из поселка Трещевский Кемеровской области, сообщает mk.ru.

Дети пошли в кинотеатр, однако когда произошло возгорание, они не смогли выбраться. В пожаре оказались семь учеников школы, шестеро из них погибли. По некоторым данным, дети были зареты в кинозале во время сеанса. При этом сообщалось, что это учительница заперла детей во время киносеанса, а сама пошла за покупками.

По словам того самого педагога Оксаны Евсеевой, ее действительно не было на сеансе с детьми.

"Мы их проводили, заглянули в зал, там были одни дети, ходили билетерши. Мы посчитали, что девочки уже довольно взрослые, им по 11-12 лет", - рассказала учительница.

По ее словам, учителя никуда из ТРЦ не уходили, они просто спустились на первый этаж.

Также Евсеева отрицает обвинения в том, что она заперла дверь в зал кинотеатра, из-за чего дети не смогли выбраться и сгорели заживо.

"Когда мы сажали детей в кинозале, двери никто не закрывал. Потом уже узнали, что, когда началось задымление, одна из девочек написала своей няне: они не могут выбраться, потому что двери закрыты", - рассказала женщина.

Кроме того она подчеркнула, что пыталась с другими взрослыми спасти детей.

"Когда мы кинулись наверх, весь второй этаж уже был задымлен. На третий этаж нас просто не пустили. Охранники сказали: "Вы там не сможете находиться без масок и противогазов и попросту погибнете", - заявила учительница.

Как сообщал svodka.net ранее, специалистам пожарной лаборатории МЧС РФ удалось установить, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерове произошел в результате поджога в детском "сухом" бассейне.

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