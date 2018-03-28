Пропитанная мистицизмом история, в которой удивительным образом сочетаются тренер по фитнесу, странное белое перо и потусторонние силы.

Началась она еще в октябре 2017 года, пишет со ссылкой на .

Судьба занесла 33-летнего британца Тони Фергюсона в музей авиатехники Solent Sky в Саутгемптоне. Вместе с видеокамерой он забрался внутрь главной изюминки экспозиции – самолет-амфибию Short Sunderland времен Второй мировой войны. По слухам, там обитает призрак женщины-второго пилота.

Едва оказавшись внутри, Тони почувствовал, что он не один – потусторонние силы рядом. Видеокамера тоже была бывалая и отлично усвоила: если оказываешься рядом с чем-то паранормальным, надо немедленно перестать работать при заряженной батарее, в крайнем случае – начать барахлить. И забарахлила.

«Чур, древний дух! Покажись!» — дрожа воззвал Тони. И дух не заставил себя ждать: для разминки постучал черт знает чем, черт знает по чему, а потом скинул бедную камеру наземь как пушинку. Кстати о пушинках. На этом общение любознательного британца с призраком не закончилось.

Во второй раз он "закинул невод" в марте 2018 года. Вновь с камерой наперевес мистер Фергюсон пришел на то же место и вдругорядь предложил потусторонним силам самовыразиться. И будто из ниоткуда материализовалось белое перышко, поплыло по воздуху и растаяло так же вдруг, как появилось.

«Я думаю, это был дух женщины-пилота. Вероятно, самолет для нее много значит, следовательно она все еще наведывается сюда в гости», — решил Тони.

Стоит отметить, что Фергюсон известен своей давней увлеченностью паранормальностями, а духов вообще видит с детства. Первые призраки, мужчины и юной девы, явились ему в доме деда. А когда мальчик подрос, волшебная способность только окрепла и усугубилась. Стоило ему явиться туда, где обитают привидения, как они принимались путаться у него под ногами и всячески жаждали общения.

«Энергетика у меня такая, что духи всякие ко мне так и липнут. Сначала я боялся, а потом понял: это дар! А глядеть в зубы дареным призракам грех. Начал их фотографировать, на видео снимать. Сперва никому не показывал, но со временем решил все-таки с народом поделиться. Пусть люди знают: паранормальный мир существует!» — заключил он.

Смотрите видео с призраками















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