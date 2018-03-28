Кабинет министров не стал повышать цену на газ для населения с апреля, пишет издание Левый Берег.

Согласно решению, принятому правительством в среду, на два месяца, до 1 июня, продлевается действие специальных обязательств «Нафтогаза Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6 958 гривен за тыс. куб. м.

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Повышение цен на газ для населения к рыночному уровню и создание Антикоррупционного суда — это два главных требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы. Однако согласно действующей методике определения цены газа по импортному паритету розничные тарифы для населения необходимо резко повысить — с 6,9 грн за кубометр примерно до 10,75 грн за кубометр.

Украинские власти на такой шаг пойти не готовы, и по неофициальным данным, Кабмин предложил МВФ другой вариант методики. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал. К октябрю 2019 года цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

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