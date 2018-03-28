Кабмин еще предстоит коллегиально утвердить процедуру, как эти деньги будут получать освобождены из плена и какие документы для этого понадобятся

По процедуре, определенной постановлением Кабинета министров, сначала Служба безопасности Украины проверить лиц, освободили из плена 27 декабря 2017 и 24 января 2018 и составить список, кому можно выплачивать эти деньги. В СБУ сообщили, что списки уже передали.

"По моей информации мы передали списки недели две назад ", - прокомментировала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, информирует Общественное .

Но в Министерстве по вопросам временно оккупированных тетриторий и перемещенных лиц никаких списков еще не получили.

" Возможно их отправили, но они или через канцелярию идут, или как-то. Еще не получили, не можем сказать, сколько в списке людей".

Только после того, как МинТОТ получает списки, Кабмин еще предстоит коллегиально утвердить процедуру, как эти деньги будут получать освобождены из плена и какие документы для этого понадобятся. Хотя сейчас в опубликованном постановлении есть перечень документов и сроки - только полгода со дня увольнения.

Напомним, Кабинет министров 31 января 2018 утвердил постановление, в котором сначала обязал Министерство соцполитики выплатить денежную помощь уволенным из плена, однако затем внесли изменения, положив это обязательство на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из госбюджета по программе "Меры по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и / или органов власти Российской Федерации ...".

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.