В Национальном агентстве по предотвращению коррупции обещают в ближайшее время представить общественности список коррупционеров. Об этом сегодня на заседании НАПК по избранию нового главы заявила уже прежний председатель НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент.

"В ближайшее время мы будем презентовать список коррупционеров. Он у нас есть уже в "механическом" варианте", - сказала Корчак.

Как сообщал новым председателем НАПК сегодня был избран член НАПК Александр Мангул. Его заместителем избран Станислав Патюк. Как отметила Н.Корчак, новое руководство НАПК начнет работу завтра.

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