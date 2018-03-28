|Общественные активисты призвали Хомутынника сдать депутатский мандат
|28.03.2018 15:28
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https://www.facebook.com/den.gorohovsky/posts/1756339397722855
Политолог Анна Быкова добавила, что в то время как Хомутынник "отсутствовал на 90% голосований в Раде, его бизнес процветал на бюджетных деньгах"."Его агрохолдинг "Кернел" в феврале получил из бюджета 674,5 млн грн возмещения НДС, месяцем ранее – 931,5 млн грн, а в 2017 году – около 8 млрд грн. Прибыль компании за 2017 финансовый год превысила $176 млн, это – 4,5 млрд грн", – подчеркнула Быкова.Политолог отметила, что нет ничего плохого в том, что в стране есть успешные компании, но "недавние забастовки аграриев под стенам ВР свидетельствуют о том, что этот бизнес процветает не без вмешательства Хомутынника". "Казалось бы, успешная компания, главный экспортер подсолнечного масла, вполне мог крутить такими суммами. Вот только не зря же буквально на прошлой неделе аграрии приносили под стены Верховной Рады головы мертвых свиней. Таким способом они демонстрировали свой протест против политической коррупции – когда благодаря своему представителю в парламенте агрохолдинг "Кернел" может заставлять законодательство как ему захочется, во имя личной выгоды и в убыток простым людям", – заявила она."Внесенные в Налоговый кодекс Украины "правки Хомутынника", как их называют эксперты, отменяют возмещение НДС мелким экспортерам сои и рапса. По оценкам профильной Ассоциации, такие новшества нанесут фермерам убыток в размере 6 млрд грн, а вот доход "Кернел" увеличат на 16%. В поддержку аграриев выступили "Батьківщина" и Радикальная партия, продемонстрировав всю токсичность Хомутынника в обращении к НАПК с требованием провести проверку и привлечь к ответственности за сокрытие конфликта интересов", – написала она.По ее мнению, у Хомутынника есть "всего один шанс спасти реноме и не дискредитировать членов своей же партии "Відродження" – охотно сдать депутатский мандат"."Тем более, похоже, что бизнесом заниматься у него получается гораздо лучше, чем политикой", – заключила Быкова.
https://www.facebook.com/bykova.anne/posts/1653973821356857
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