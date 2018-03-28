Политический знаток Денис Гороховский отметил, что доход нардепа от "Відродження" Виталия Хомутынника "увеличивался в геометрической прогрессии", в то время как он находился на госслужбе. Гороховский: Как Хомутынник (на фото) умудрился увеличить доход в геометрической прогрессии, находясь на госслужбе? Фото: lb.ua Он напомнил, что впервые Хомутынник попал в Раду, когда ему было 26 лет, сейчас ему 41."То есть, на службе у народа он уже 15 лет. И, соответственно, все это время он не имеет права заниматься каким-либо бизнесом. В 2011 году его доход составлял 11 млн грн, В 2013-м уже 65 млн грн. Это официально задекларированные суммы. То есть то, что он не стесняется показывать В 2014 году он стал самым богатым народным депутатом Украины, а сейчас его состояние оценивается более, чем в $268 млн. Неплохой такой скачок в жизни бюджетника, да? Внимание вопрос: Как Хомутынник умудрился увеличить доход в геометрической прогрессии, находясь на госслужбе?" – написал Гороховский. Он подчеркнул, что "НАПК может даже не брать в учет появившиеся в е-декларации за 2015 год ранее не задекларированные машины жены". "Там есть вещи поинтереснее, например, яхта и частный самолет. Не нужно быть великим сыщиком, чтоб заподозрить что-то неладное в делах нардепа. Но НАПК пока почему-то не замечает. Хотя этот случай мог бы стать прекрасной лакмусовой бумажкой для агентства. Да и для самого Хомутынника тоже. Мог бы сложить мандат и хотя бы не позорится перед собственными избирателями. Все-таки уже "заработал" столько, что и правнукам хватит", – отметил Гороховский. https://www.facebook.com/den.gorohovsky/posts/1756339397722855 Политолог Анна Быкова добавила, что в то время как Хомутынник "отсутствовал на 90% голосований в Раде, его бизнес процветал на бюджетных деньгах"."Его агрохолдинг "Кернел" в феврале получил из бюджета 674,5 млн грн возмещения НДС, месяцем ранее – 931,5 млн грн, а в 2017 году – около 8 млрд грн. Прибыль компании за 2017 финансовый год превысила $176 млн, это – 4,5 млрд грн", – подчеркнула Быкова.Политолог отметила, что нет ничего плохого в том, что в стране есть успешные компании, но "недавние забастовки аграриев под стенам ВР свидетельствуют о том, что этот бизнес процветает не без вмешательства Хомутынника". "Казалось бы, успешная компания, главный экспортер подсолнечного масла, вполне мог крутить такими суммами. Вот только не зря же буквально на прошлой неделе аграрии приносили под стены Верховной Рады головы мертвых свиней. Таким способом они демонстрировали свой протест против политической коррупции – когда благодаря своему представителю в парламенте агрохолдинг "Кернел" может заставлять законодательство как ему захочется, во имя личной выгоды и в убыток простым людям", – заявила она."Внесенные в Налоговый кодекс Украины "правки Хомутынника", как их называют эксперты, отменяют возмещение НДС мелким экспортерам сои и рапса. По оценкам профильной Ассоциации, такие новшества нанесут фермерам убыток в размере 6 млрд грн, а вот доход "Кернел" увеличат на 16%. В поддержку аграриев выступили "Батьківщина" и Радикальная партия, продемонстрировав всю токсичность Хомутынника в обращении к НАПК с требованием провести проверку и привлечь к ответственности за сокрытие конфликта интересов", – написала она.По ее мнению, у Хомутынника есть "всего один шанс спасти реноме и не дискредитировать членов своей же партии "Відродження" – охотно сдать депутатский мандат"."Тем более, похоже, что бизнесом заниматься у него получается гораздо лучше, чем политикой", – заключила Быкова. https://www.facebook.com/bykova.anne/posts/1653973821356857 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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