Правительство ликвидировало Межрегиональную таможню ДФС как юрлицо Ее функции перешли к Государственной фискальной службы Кабинет Министров решил ликвидировать Межрегиональную таможню Государственной фискальной службы (ДФС) как юридическое лицо публичного права. Фото: Униан Согласно принятому решению, правопреемником имущества Межрегиональной таможни является Государственная фискальная служба, передает РБК-Украина . Мероприятия по ликвидации структурного подразделения поручено осуществить в установленном порядке Государственной фискальной службе. Фото: РБК-Украина Также решением правительства предполагается увеличение количества работников центрального аппарата службы по 1676 в 2126 человек. Общее количество сотрудников удФС составляет 39 052 человек. Напомним, что м инистр финансов Александр Данилюк обратился в окружной админсуд Киева с иском к Главному управлению Государственной фискальной службы Украины в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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