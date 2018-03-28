|Правительство ликвидировало Межрегиональную таможню ДФС как юрлицо
|28.03.2018 15:29
|
Ее функции перешли к Государственной фискальной службыКабинет Министров решил ликвидировать Межрегиональную таможню Государственной фискальной службы (ДФС) как юридическое лицо публичного права.
Фото: Униан
Согласно принятому решению, правопреемником имущества Межрегиональной таможни является Государственная фискальная служба, передает РБК-Украина .
Мероприятия по ликвидации структурного подразделения поручено осуществить в установленном порядке Государственной фискальной службе.
Фото: РБК-Украина
Также решением правительства предполагается увеличение количества работников центрального аппарата службы по 1676 в 2126 человек. Общее количество сотрудников удФС составляет 39 052 человек.
Напомним, что м инистр финансов Александр Данилюк обратился в окружной админсуд Киева с иском к Главному управлению Государственной фискальной службы Украины в Киеве.
Поделитесь статьей с друзьями