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Правительство ликвидировало Межрегиональную таможню ДФС как юрлицо
28.03.2018 15:29
Правительство ликвидировало Межрегиональную таможню ДФС как юрлицо
Ее функции перешли к Государственной фискальной службы
Кабинет Министров решил ликвидировать Межрегиональную таможню Государственной фискальной службы (ДФС) как юридическое лицо публичного права.
Правительство ликвидировало Межрегиональную таможню ДФС как юрлицо Фото: Униан

Согласно принятому решению, правопреемником имущества Межрегиональной таможни является Государственная фискальная служба, передает РБК-Украина . 

Мероприятия по ликвидации структурного подразделения поручено осуществить в установленном порядке Государственной фискальной службе.

Фото: РБК-Украина

Также решением правительства предполагается увеличение количества работников центрального аппарата службы по 1676 в 2126 человек. Общее количество сотрудников удФС составляет 39 052 человек.

Напомним, что м инистр финансов Александр Данилюк обратился в окружной админсуд Киева с иском к Главному управлению Государственной фискальной службы Украины в Киеве.

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