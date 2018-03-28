Российская певица Любовь Успенская, которая гордо именует себя королевой шансона показала видео, снятое на борту самолета, где она устроила скандал и была снята с рейса.

Соответствующий ролик артистка разместила в своем Instagram, передает со ссылкой на .

На кадрах видео бортпроводница объясняет сотруднику правоохранительных органов, почему командир экипажа принял решение снять артистку с рейса.

"Она просила пропустить ее повышенным тоном и отталкивала меня. Я доложила командиру корабля о сложившейся ситуации и он принял решение отказать пассажиру в перевозке", - говорит стюардесса. При этом девушка признает, что Успенская не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Вот какая я нарушитель закона в самолете компании Аэрофлот, столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна, которая наливает подряд всем алкоголь, люди бедные напиваются и все нормально, и все из-за кого, но поверьте, что все, кто присутствовал при этом были в шоке, но ведь это компания и они должны молчать, быть солидарными, очень дурной поступок, я ведь летела на тур, могла ведь назло вывести своих музыкантов из самолета, тогда -бы вывели всех пассажиров из самолета, надолго, я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала, позор!", - написала под видео Успенская.















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