Погода, Новости, загрузка...
Военная помощь США на 2018 год не предусматривает предоставление вооружения полку Нацгвардии "Азов"
28.03.2018 15:32

Военная помощь США на 2018 год не предусматривает предоставление вооружения полку Нацгвардии "Азов"

Военная помощь США на 2018 год не предусматривает предоставление вооружения полку Нацгвардии "Азов"

Военная помощь США Украине не предусматривает предоставление вооружения полку специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, говориться в консолидированном законе США о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год

"Положение 8129. Средства, предполагаемые данным законом, не могут быть использованы для обеспечения вооружением, обучением или иными видами помощи батальону "Азов", - говорится в документе, подписанном президентом США 23 марта 2018 года и опубликованном на сайте Конгресса США.

Как сообщалось, 23 марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена помощь в $620,7 млн.

"Президент США Д.Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн", – посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Фейсбук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить