Военная помощь США на 2018 год не предусматривает предоставление вооружения полку Нацгвардии "Азов"

Военная помощь США Украине не предусматривает предоставление вооружения полку специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, говориться в консолидированном законе США о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год

"Положение 8129. Средства, предполагаемые данным законом, не могут быть использованы для обеспечения вооружением, обучением или иными видами помощи батальону "Азов", - говорится в документе, подписанном президентом США 23 марта 2018 года и опубликованном на сайте Конгресса США.

Как сообщалось, 23 марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена помощь в $620,7 млн.

"Президент США Д.Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн", – посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Фейсбук.