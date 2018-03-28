Остальные страны, на словах признающие права человека, не могут дать отпор.

Россия и Китай активно и со все большим успехом борются с правозащитниками, информирует svodka.net.

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Об этом со ссылкой на активистов и дипломатов в ООН пишет The Guardian.

Обе страны урезают финансирование Комитета по правам человека и группы старших руководителей организации, возглавляемой генеральным секретарем.

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При этом одна из главных функций и целей правозащитных организаций — контроль за соблюдением гражданских и политических прав в мире.

«Россия, Китай и некоторые другие страны объявили войну правам человека, — заявил Луи Чарбонно, представитель правозащитной организации Human Rights Watch в ООН. — Мандат на работу правозащитников дает Совбез ООН, но потом Россия и Китай идут в кулуары и отзывают его».

По словам Чарбонно, остальные страны, на словах признающие права человека, не могут дать отпор. «Вопрос в том, дадим ли мы им одержать победу?» — спрашивает он.

«Китайское правительство активно прилагает усилия для того, чтобы уйти от обсуждения проблем прав человека», — заявил один из экспертов Европейского совета по международным отношениям. При этом он отмечает, что многим странам нравится то, что предлагает Пекин. Собеседник The Guardian добавил, что Китай занимает второе после США место по объему взносов в ООН

Как сообщали новости мира ранее, Россия может отказаться от участия в Европейской конвенции по правам человека и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека, «если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована».

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