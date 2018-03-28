Вертолетные экипажи по всей стране будут обслуживать подразделения патрульной полиции, конвои и полицию превенции, отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Князев рассказал о будущих вертолетных подразделениях полиции Фото: mvs.gov.ua По словам Князева, первые вертолеты Нацполиция планирует получить в начале 2020 года и за год в ведомстве рассчитывают получить 10 вертолетов Airbus Helicopters модели H145.Глава Нацполиции рассказал, что вертолетные экипажи по всей стране будут обслуживать подразделения патрульной полиции, конвои и полицию превенции."Нагрузка будет большая. Поэтому на западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее количество трасс, следовательно в Киеве должно быть постоянно один-два экипажа. Мы планируем получение первого полицейского-пилота в начале 2020 года. В то же время мы должны объявить конкурс на замещение вакантных должностей не позднее июля 2018-го", – сказал он.23 марта Украина и Франция договорились о закупке 55 вертолетов компании Airbus Helicopters. МВД планирует получить вертолеты трех моделей: Н145, Н125 и Н225. В министерстве сообщали, что основными задачами вертолетных подразделений МВД будут спасение, поддержка общественного порядка, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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