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Нацполиция Украины должна объявить конкурс на вакансии пилотов в вертолетное подразделение до конца июля – Князев
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28.03.2018 15:36
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Вертолетные экипажи по всей стране будут обслуживать подразделения
патрульной полиции, конвои и полицию превенции, отметил глава
Нацполиции Украины Сергей Князев. Князев рассказал о будущих
вертолетных подразделениях полиции Фото: mvs.gov.ua По словам
Князева, первые вертолеты Нацполиция планирует получить в начале
2020 года и за год в ведомстве рассчитывают получить 10 вертолетов
Airbus Helicopters модели H145.Глава Нацполиции рассказал, что
вертолетные экипажи по всей стране будут обслуживать подразделения
патрульной полиции, конвои и полицию превенции."Нагрузка будет
большая. Поэтому на западе, востоке и севере страны будут
дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее
количество трасс, следовательно в Киеве должно быть постоянно
один-два экипажа. Мы планируем получение первого
полицейского-пилота в начале 2020 года. В то же время мы должны
объявить конкурс на замещение вакантных должностей не позднее июля
2018-го", – сказал он.23 марта Украина и Франция договорились
о закупке 55 вертолетов компании Airbus Helicopters. МВД планирует
получить вертолеты трех моделей: Н145, Н125 и Н225. В министерстве
сообщали, что основными задачами вертолетных подразделений МВД
будут спасение, поддержка общественного порядка, уголовные
расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана
государственной границы и безопасность на дорогах.
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