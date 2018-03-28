Днем в среду, 28 марта, по улице Савушкина в городе Санкт-Петербург Российской Федерации начался пожар на территории автомобильного центра Hyundai. О происшествии пишет Лентач в своем официальном Telegram-канале, а пользователи сети публикуют фото и видео с места инцидента.

Пользователи отмечают, что нынешняя весна выдалась очень странной (намекая на пожар, который произошел в Кемерово - ред.)

В текущее время устанавливается количество пострадавших и погибших. О деталях происшествия пишет Varlamov news, публикуя фото с места пожара.

#новость #молния #рольф #петербург #сейчас на Савушкина горит автоцентр. Какая-то странная весна в этом году. @fontanka_news не знаете что случилось? #пожар pic.twitter.com/84aOutSvct — Саша (@sashaschure) 28 марта 2018 г.

Как сообщал svodka.net ранее, в городе Кемерово Российской Федерации произошло возгорание в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" , из-за которого умерли четыре ребенка, обнаруженные в детской комнате. Из помещения удалось эвакуировать более 200 посетителей.

Позже стало известно, что в произошем в Кемерове пожаре в ТРЦ погиб почти целый класс детей - ребят привезли на экскурсию из поселка Трещевский Кемеровской области. Дети пошли в кинотеатр, однако когда произошло возгорание, они не смогли выбраться. В пожаре оказались семь учеников школы, шестеро из них погибли.

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