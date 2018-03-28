Корчак подписала приказ о сложении полномочий

"За" кандидатуру Александра Мангула на должность главы Назка на следующие два года было отдано четыре голоса.

Наталья Корчак, которая была председателем Назка, подписала приказ о сложении полномочий.

"Я только подписываю приказ о сложении полномочий председателя Назка, смысл которого заключается в том, чтобы считать меня такой, что сложила полномочия председателя Назка в связи с окончанием срока пребывания в должности без прекращения полномочий члена Назка" , - отметила Корчак.

Напомним, что Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выбрала Александра Мангула членом агентства в декабре 2017 года.