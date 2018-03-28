|Александр Мангул возглавил НАЗК
|28.03.2018 15:37
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Корчак подписала приказ о сложении полномочийАлександра Мангула избрали председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).
Фото: из открытых источников. Александр Мангул
"За" кандидатуру Александра Мангула на должность главы Назка на следующие два года было отдано четыре голоса.
Наталья Корчак, которая была председателем Назка, подписала приказ о сложении полномочий.
"Я только подписываю приказ о сложении полномочий председателя Назка, смысл которого заключается в том, чтобы считать меня такой, что сложила полномочия председателя Назка в связи с окончанием срока пребывания в должности без прекращения полномочий члена Назка" , - отметила Корчак.
Напомним, что Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выбрала Александра Мангула членом агентства в декабре 2017 года.
Как известно, срок полномочий Натальи Корчак в должности председателя Назка завершился 28 марта 2018. Она занимала должность председателя Назка течение двух лет, с 28 марта 2016 года. Корчак была одним из первых трех членов нового агентства, избранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015.