между погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, которых опознали в медицинских учреждениях, нет граждан Украины. Об этом сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

Так, общее количество пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове выросло до 76 человек. По состоянию на утро 28 марта было опознано тела 27 погибших.

На вопрос нет ли между опознанных граждан Украины, начальник управления консульской деятельности отметил "без изменений".

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта.

По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Как сообщал украинцев между погибших после опознания 15 жертв не было.

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