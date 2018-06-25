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54-летняя экс-супруга Сталлоне родила ребенка
25.06.2018 09:52
Датская модель и актриса Бригитта Нильсен, экс-супруга актера Сильвестра Сталлоне, родила дочь в 54 года. Нильсен назвала дочь Фридой Фото: brigittenielsen / Instagram Об этом она сообщила изданию People."Мы рады приветствовать нашу чудесную малышку. Это был долгий путь. Мы никогда не были так счастливы", – сказала она.Нильсен и ее 39-летний супруг, телепродюсер Маттиа Десси назвали девочку Фридой.Новорожденная – первый ребенок пары. У Бригитты Нильсен есть еще четверо детей от предыдущих отношений. В браке со Сталлоне она прожила два года. Детей у пары не было.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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