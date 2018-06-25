Датская модель и актриса Бригитта Нильсен, экс-супруга актера
Сильвестра Сталлоне, родила дочь в 54 года. Нильсен назвала дочь
Фридой Фото: brigittenielsen / Instagram Об этом она сообщила
изданию People."Мы рады приветствовать нашу чудесную малышку. Это
был долгий путь. Мы никогда не были так счастливы", – сказала
она.Нильсен и ее 39-летний супруг, телепродюсер Маттиа Десси
назвали девочку Фридой.Новорожденная – первый ребенок пары. У
Бригитты Нильсен есть еще четверо детей от предыдущих отношений. В
браке со Сталлоне она прожила два года. Детей у пары не было.
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