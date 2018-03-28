Пес, по выражению мордочки которого кажется, что он обозлен на весь мир, прославился в социальной сети Instagram. Именно там появляются оригинальные снимки, для которых хозяева подбирают ему специальные наряды, аксессуары и образы.

Известно, что зовут песика Гиз, а живет он на территории Сан-Франциско в штате Калифорния Соединенных Штатов Америки. У Гиза почти 100 тысяч подписчиков со только мира и 200 личных фотографий. Сам он подписан на других известных животных, а также блоггеров.

"Это потрясающе", - пишут пользователи, комментируя снимки Гизмо.

Как сообщал svodka.net ранее, толстый кот оригинально остановил драку своих собратьев и стал хитом интернета . Согласно видеоролику, обнародованному на Youtube, два кота стали шипеть друг на друга и драться. Однако в драку вмешался третий кот и быстро заставил собратьев разойтись.

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