|
Пономарев: Сексуальная жизнь Путина происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях с голым торсом
|
28.03.2018 15:44
|
Станет ли Россия монархией, пользуется ли президент РФ Владимир
Путин интернетом, есть ли у Ксении Собчак шансы стать мэром
Санкт-Петербурга. Об этом в авторской программе главного редактора
интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина"
рассказал прежний депутат Государственной думы РФ, политэмигрант
Илья Пономарев. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию
интервью. | Пономарев: У меня забрали зарплату, машину,
суммарно – $200 тыс. Я оказался в состоянии полного перезапуска.
Начал в 2014 году с $20 в кармане Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com
У Путина градация. Государства, с которыми нормальные
отношения, – "коллеги". С которыми все плохо –
"партнеры". А с которыми война – "братский народ" – Добрый
вечер!– …22 февраля…– Знаешь, у вас, в Украине, все эти даты –
20, 22 февраля – становятся очень
принципиальными.(Улыбаются.)– А потом нас начинают уличать
в неточностях!– "Моссад", ЦРУ, MI-6… Кто там у нас традиционный
"вероятный противник"? "Моссад", наверное, можно вычеркнуть.
Израиль в последнее время – стра
- Алеся БАЦМАН Главный редактор
Сводка.нет - Новости Украины и Мира