Станет ли Россия монархией, пользуется ли президент РФ Владимир Путин интернетом, есть ли у Ксении Собчак шансы стать мэром Санкт-Петербурга. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал прежний депутат Государственной думы РФ, политэмигрант Илья Пономарев. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Пономарев: У меня забрали зарплату, машину, суммарно – $200 тыс. Я оказался в состоянии полного перезапуска. Начал в 2014 году с $20 в кармане Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Алеся БАЦМАН Главный редактор У Путина градация. Государства, с которыми нормальные отношения, – "коллеги". С которыми все плохо – "партнеры". А с которыми война – "братский народ" – Добрый вечер!– …22 февраля…– Знаешь, у вас, в Украине, все эти даты – 20, 22 февраля – становятся очень принципиальными.(Улыбаются.)– А потом нас начинают уличать в неточностях!– "Моссад", ЦРУ, MI-6… Кто там у нас традиционный "вероятный противник"? "Моссад", наверное, можно вычеркнуть. Израиль в последнее время – стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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