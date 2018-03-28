Вино становится все более популярным между отечественных потребителей. К такому выводу пришли аналитики консалтингового агентства Pro Consulting, передает .

Данные выводы основываются на том, что некоторые отечественные производители, выпускавшие ранее исключительно крепкие напитки, добавили в свой ассортиментный ряд вин.

Также в Pro Consulting отметили, что последнее время в Украине создается благоприятная среда для развития отрасли виноделия. Так, к примеру, 20 марта ВР урегулировала производство терруарных вин и натуральных медовых напитков на законодательном уровне.

"В результате этого ценителям вина легче будет найти напитки, характерные для той или иной местности нашей страны. Законом создана база для деятельности небольших производителей, выпускающих до 10 тыс. декалитров напитков в год. Причем производить их они могут только из виноматериалов, сделанных из собственного урожая и без использования спирта. Для создания своей марки такому предприятию необходимо иметь соответствующую материально-техническую базу, включающую земельный участок для выращивания виноматериалов или содержания пчел и оборудованное производственное помещение. Для контроля качества придется заключить договор с соответствующей лабораторией", - рассказали в Pro Consulting.

Как ранее писал , украинские вина по своему качеству сегодня уже не уступают чилийским и аргентинским.

А по словам маркетинг-директора компании Beverage Trading Company Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный.

"Учитывая тенденцию роста цен на крепкий алкоголь, стремление большинства нашего населения в Европу и в целом развитие общества, рынок украинского вина - очень перспективный. Если более подробно посмотреть, что сейчас происходит на рынке украинского вина, выделяются несколько трендов: из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками качественное импортное вино становится все более недоступным; на рынке становится все больше некачественного импортного или псевдоимпортного вина; качество и разнообразие украинского вина повышается", - пояснил он.

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