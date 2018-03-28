|Кабмин назначил председателем Нацслужбы здоровья топ-менеджера клиники Isida
|28.03.2018 15:45
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Олег Петренко победил на открытом конкурсе, который проходил зимойКабинет министров Украины 28 марта назначило руководителем Национальной службы здоровья Олега Петренко, который ранее был заместителем генерального директора по стратегическому развитию клиники Isida-IVF.
Олег Петренко. Фото: Facebook
К Isida Петренко работал первым заместителем гендиректора клиники «Обериг», а в 2005-2006 годах был советником министра здравоохранения, сообщает "ГОРДОН" .
Кроме того, Петренко входил в число экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения.
Олег Петренко победил на открытом конкурсе, который проходил зимой. Всего на должность руководителя Нацслужбы здоровья претендовали 14 человек.
Нацслужбы здоровья была создана в конце декабря 2017 года, она должна заработать в середине 2018 года. Эта служба - важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.
Напомним, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун говорит, что объем финансирования сферы здравоохранения будет увеличено к 2020 году до 85 млрд гривен.