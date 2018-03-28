Олег Петренко победил на открытом конкурсе, который проходил зимой

К Isida Петренко работал первым заместителем гендиректора клиники «Обериг», а в 2005-2006 годах был советником министра здравоохранения, сообщает "ГОРДОН" .

Кроме того, Петренко входил в число экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения.

Олег Петренко победил на открытом конкурсе, который проходил зимой. Всего на должность руководителя Нацслужбы здоровья претендовали 14 человек.

Нацслужбы здоровья была создана в конце декабря 2017 года, она должна заработать в середине 2018 года. Эта служба - важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.