Группа ученых провела ряд исследований, посвященных выяснению даты вероятной гибели Земли.

Оказывается, в следующем году массивный астероид столкнется с планетой, приведя к гибели только живого на ней, пишет со ссылкой на .

Однако мнения исследователей относительно наступленения апокалипсиса на Земле кардинально разошлись, так как версия с “фатальной” встречей с астероидом в 2019 году кажется правдоподобной далеко не всем экспертам. К примеру, остальная часть экспертов полагают, что планету уничтожит столкновение с космическим телом под названием Апофис, которое регулярно пролетает близко от Земли, однако в 2036 году расстояние между ними существенно сократится, тем самым спровоцировав наступление Армагедона. В случае, если Земля сможет избежать первых двух столкновений, то падение астероида Бенну в 2135 году, который серьезно беспокоит работников , ей пережить уже не удастся.

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