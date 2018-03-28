Украинский пиротехник пострадал близ Донецкой фильтровальной станции при взрыве неизвестного предмета – ГСЧС

Пиротехник Госслужбы Украины по ЧС получил повреждения в ходе работ по гуманитарному разминированию в Ясиноватском районе Донецкой области в среду

"28 марта в 13:20 близко Донецкой фильтровальной станции во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, в результате взрыва неизвестного предмета получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Анатолий Красноперов", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ГСЧС на странице в Фейсбук.

Пострадавший доставлен в больницу Авдеевки с диагнозом: перелом двух пальцев правой руки и контузия. Сейчас его состояние оценивается, как стабильное.