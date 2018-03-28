Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив направил в Национальный банк Украины письмо с просьбой упростить для НАК "Нафтогаз України" осуществление операций с иностранной валютой при начислении платы за транзит природного газа ПАО "Газпром". Кубив попросил НБУ разрешить "Нафтогазу" не осуществлять обязательную продажу средств в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если их нужно вернуть "Газпрому" Фото: EPA Он просит упростить для НАК осуществление операций с иностранной валютой при начислении платы за транзит природного газа ПАО "Газпром"."В частности, в письме говорится о предоставлении НАК "Нафтогаз України" возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных "Газпромом" средств за транзит природного газа в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года", – говорится в сообщении.Кубив также попросил НБУ разрешить "Нафтогазу" не осуществлять обязательную продажу средств в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если их нужно вернуть "Газпрому".Транзит "Газпромом" газа в Европу через Украину осуществляется на основании контракта, подписанного в 2009 году. По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, ежегодно транзит приносит Украине $2–3 млрд.В Украине юридические лица должны продавать 50% поступлений в иностранной валюте. В декабре 2017 года Нацбанк продлил действие этого требования до 13 июня 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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