Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив
направил в Национальный банк Украины письмо с просьбой упростить
для НАК "Нафтогаз України" осуществление операций с иностранной
валютой при начислении платы за транзит природного газа ПАО
"Газпром". Кубив попросил НБУ разрешить "Нафтогазу" не осуществлять
обязательную продажу средств в иностранной валюте, поступивших
из-за границы, если их нужно вернуть "Газпрому" Фото: EPA Он просит
упростить для НАК осуществление операций с иностранной валютой при
начислении платы за транзит природного газа ПАО "Газпром"."В
частности, в письме говорится о предоставлении НАК "Нафтогаз
України" возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого
пересчета излишне уплаченных "Газпромом" средств за транзит
природного газа в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража
от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года", – говорится в
сообщении.Кубив также попросил НБУ разрешить "Нафтогазу" не
осуществлять обязательную продажу средств в иностранной валюте,
поступивших из-за границы, если их нужно вернуть "Газпрому".Транзит
"Газпромом" газа в Европу через Украину осуществляется на основании
контракта, подписанного в 2009 году. По словам главы НАК "Нафтогаз
України" Андрея Коболева, ежегодно транзит приносит Украине $2–3
млрд.В Украине юридические лица должны продавать 50%
поступлений в иностранной валюте. В декабре 2017 года Нацбанк
продлил действие этого требования до 13 июня 2018 года.
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