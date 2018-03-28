Правительство приняло постановление, которое совершенствует контроль за уплатой сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимости и обеспечит полноту его поступлений в государственный бюджет, передает со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.

“28 марта Кабинет министров Украины утвердил постановление „Некоторые вопросы отчетности по сбору на обязательное государственное пенсионное страхование“, которое определяет форму и порядок представления отчетов нотариусами о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование” , - говорится в сообщении.

Теперь, нотариусы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны представлять органам Пенсионного фонда Украины отчет о заключенных договорах купли-продажи недвижимости и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по утвержденной форме.

Нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости осуществляется при наличии документального подтверждения уплаты сбора с операций купли-продажи недвижимого имущества.

При удостоверении договоров купли-продажи недвижимости нотариус проверяет уплату покупателем сбора и истребует соответствующие документы.

Форма отчета о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества содержит информацию о количестве заключенных договоров купли-продажи, стоимость такого имущества и сумму уплаченного сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Напомним, в 2017 году на рынке недвижимости было заключено рекордное за последние 5 лет количество сделок купли-продажи.

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